Ημερομηνία 30/5/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μέχρι 8 Ιουνίου δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων από το κεντρικό τμήμα του πεζόδρομου, μεταξύ του ξενοδοχείου “Σίμος” και του καφενείου “Τζεφρώνη”, λόγω των εργασιών αποκατάστασης.......

