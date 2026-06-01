2026-06-01 19:43:42

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι -Κόρινθος, που διακόπηκε νωρίτερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής.Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της αναφέρει:Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 17:41 η sidirodromikanea

