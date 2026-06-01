Ρετρό ταξίδι στον χρόνο: Βόλτες με ιστορικά βαγόνια από τους Βουλγαρικούς Σιδηροδρόμους στις 6–7 Ιουνίου.
2026-06-01 14:18:32
Οι βουλγαρικοί κρατικοί σιδηρόδρομοι BDZ προσφέρουν διαδρομές με ρετρό βαγόνια από τη Σόφια στην Μπάνκια και πίσω στις 6 και 7 Ιουνίου.Η πρωτοβουλία συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού την 1η Ιουνίου, η οποία φέτος είναι εργάσιμη ημέρα, και η ιδέα του BDZ είναι να δώσει την ευκαιρία στους γονείς να απολαύσουν μια εκδρομή με το τρένο με τα παιδιά τους το Σαββατοκύριακο.Το ρετρό βαγόνι με sidirodromikanea
