2026-06-01 20:03:57

Φωτογράφος: Γεώργιος Ναβροζίδης, Τοποθεσία λήψης: Ζήρος Λασιθίου, 15 Οκτωβρίου 2021, 00:50



Επιμέλεια: Ηλίας Μαγκλίνης



ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ: H κακοκαιρία «Mπάλλος» και τα αστροΐχνη των αστέρων από τους αστερισμούς του Κήτους και των Ιχθύων καθώς φαίνεται να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, από σημείο της νοτιοανατολικής Κρήτης.



Ολες οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που φαίνονται καταγράφηκαν σε διάστημα μόλις 15 λεπτών και αποτυπώνονται σε μια stacked εικόνα 300 περίπου λήψεων.



Η ταυτότητα της λήψης:



Η φωτογραφία του Γεωργίου Ναβροζίδη τραβήχτηκε με κάμερα Nikon D5100, 18-55mm.



Πηγή:https://www.kathimerini.gr/life/science/564253132/astro-chni-kai-ilektriki-kataigida/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ