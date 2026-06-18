2026-06-18 06:53:58

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, να παραστούν στην ετήσια εκδήλωση του σωματείου μας με θέμα «την επαναλειτουργία και το μέλλον του οδοντωτού σιδηροδρόμου, Διακοπτού-Καλαβρύτων» την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:30. Στον αύλειο χώρο της λέσχης μας επί της οδού Λιοσίων 301Α στην Αθήνα.Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαβρύτων Αχαΐας και ο Σύλλογός μας. Κατά sidirodromikanea

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