





Με ερωτηματικά συνοδεύεται πλέον η επιστροφή του Αλέξανδρου Ρήγα στην ελληνική τηλεόραση, καθώς το νέο του εγχείρημα για την ΕΡΤ φαίνεται να έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, παρά το γεγονός ότι είχε προχωρήσει σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Η κωμική σειρά «Army Love» αποτελούσε ένα από τα project που είχε ενταχθεί στον προγραμματισμό της δημόσιας τηλεόρασης για τη νέα σεζόν. Η πρόταση είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση από τη διοίκηση της ΕΡΤ στα τέλη του 2025, με τον σχεδιασμό να προβλέπει παραγωγή 32 επεισοδίων και προϋπολογισμό που ξεπερνούσε τα 2,3 εκατ. ευρώ.

Μετά την έγκριση του έργου, οι διαδικασίες κινήθηκαν κανονικά. Ξεκίνησαν οι επαφές με ηθοποιούς, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συμφωνίες και συγκροτήθηκε ένα καστ με γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής. Παράλληλα, η παραγωγή είχε μπει σε φάση υλοποίησης, με προετοιμασίες και γυρίσματα να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, ενώ όλα έδειχναν ότι η σειρά θα προχωρούσε κανονικά, η πορεία του project άλλαξε ξαφνικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν παρατηρήσεις και αιτήματα για αλλαγές στο δημιουργικό κομμάτι, γεγονός που οδήγησε σε νέα δεδομένα. Λίγο αργότερα, οι συντελεστές ενημερώθηκαν πως η παραγωγή σταματά και πως η σειρά δεν θα συνεχίσει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς πρόκειται για μια παραγωγή που είχε ήδη εγκριθεί επίσημα και είχε ξεκινήσει να υλοποιείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή του εγχειρήματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση.

Έτσι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά σχέδια της επόμενης σεζόν βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το αν το «Army Love» θα επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων ή αν θα εγκαταλειφθεί οριστικά, παραμένει ανοιχτό, με τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com