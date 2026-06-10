2026-06-10 13:18:22
Φωτογραφία για Ανατροπή με τη νέα σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα στην ΕΡΤ – Στον αέρα το τηλεοπτικό σχέδιο



Με ερωτηματικά συνοδεύεται πλέον η επιστροφή του Αλέξανδρου Ρήγα στην ελληνική τηλεόραση, καθώς το νέο του εγχείρημα για την ΕΡΤ φαίνεται να έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, παρά το γεγονός ότι είχε προχωρήσει σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Η κωμική σειρά «Army Love» αποτελούσε ένα από τα project που είχε ενταχθεί στον προγραμματισμό της δημόσιας τηλεόρασης για τη νέα σεζόν. Η πρόταση είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση από τη διοίκηση της ΕΡΤ στα τέλη του 2025, με τον σχεδιασμό να προβλέπει παραγωγή 32 επεισοδίων και προϋπολογισμό που ξεπερνούσε τα 2,3 εκατ. ευρώ.

Μετά την έγκριση του έργου, οι διαδικασίες κινήθηκαν κανονικά. Ξεκίνησαν οι επαφές με ηθοποιούς, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συμφωνίες και συγκροτήθηκε ένα καστ με γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής. Παράλληλα, η παραγωγή είχε μπει σε φάση υλοποίησης, με προετοιμασίες και γυρίσματα να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, ενώ όλα έδειχναν ότι η σειρά θα προχωρούσε κανονικά, η πορεία του project άλλαξε ξαφνικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν παρατηρήσεις και αιτήματα για αλλαγές στο δημιουργικό κομμάτι, γεγονός που οδήγησε σε νέα δεδομένα. Λίγο αργότερα, οι συντελεστές ενημερώθηκαν πως η παραγωγή σταματά και πως η σειρά δεν θα συνεχίσει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς πρόκειται για μια παραγωγή που είχε ήδη εγκριθεί επίσημα και είχε ξεκινήσει να υλοποιείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή του εγχειρήματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση.

Έτσι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά σχέδια της επόμενης σεζόν βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το αν το «Army Love» θα επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων ή αν θα εγκαταλειφθεί οριστικά, παραμένει ανοιχτό, με τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε αλλαγή ώρας το Ενώπιος Ενωπίω...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε αλλαγή ώρας το Ενώπιος Ενωπίω...
ΕΡΤ1 – Αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ1 – Αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κρίνο & Αγκάθι: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Κρίνο & Αγκάθι: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Σωτήρης Τσαφούλιας: Το επόμενο βήμα μετά το «Ριφιφί» είναι μια σειρά 60 επεισοδίων - Σε αυτό το κανάλι θα την δουμε;
Σωτήρης Τσαφούλιας: Το επόμενο βήμα μετά το «Ριφιφί» είναι μια σειρά 60 επεισοδίων - Σε αυτό το κανάλι θα την δουμε;
Πάνος Μιχαλόπουλος: Νέα τηλεοπτική σειρά φέρνει ξανά τον αγαπημένο ηθοποιό στο προσκήνιο
Πάνος Μιχαλόπουλος: Νέα τηλεοπτική σειρά φέρνει ξανά τον αγαπημένο ηθοποιό στο προσκήνιο
Κρίνο και Αγκάθι»: Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 - Δείτε το teaser
Κρίνο και Αγκάθι»: Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 - Δείτε το teaser
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/6/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πρώτη – Μάχη για τη δεύτερη θέση με το «Breakfast@Star»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πρώτη – Μάχη για τη δεύτερη θέση με το «Breakfast@Star»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» σε απόλυτη κυριαρχία – Ψηλά «The Chase» και «Τροχός της Τύχης»
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» σε απόλυτη κυριαρχία – Ψηλά «The Chase» και «Τροχός της Τύχης»