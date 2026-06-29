2026-06-29 09:52:48

Η φαρμακευτική καινοτομία και η ιστορική διαδρομή μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως βρέθηκαν στο επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης «150 χρόνια Lilly», η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του κλάδου της υγείας. Η εκδήλωση ανέδειξε τόσο τη διεθνή πορεία της Lilly όσο και τα 32 χρόνια της Φαρμασέρβ‑Λίλλυ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.



Την εκδήλωση άνοιξε ο, πρόεδρος της Φαρμασέρβ‑Λίλλυ, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τη δική του 52ετή πορεία στην εταιρεία, τονίζοντας ότι η ιστορία αποτελεί θεμέλιο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος «Η ιστορία της Lilly είναι μεγάλη και εντυπωσιακή. Από αυτά τα 150 χρόνια, εγώ έζησα τα τελευταία 52 από μέσα, που ήταν και είναι τα πλέον συγκλονιστικά».



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