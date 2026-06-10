Η ΕΡΤ1 υποδέχεται το καλοκαίρι με έξι αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες που θα μας συντροφεύσουν τα σαββατοκύριακα του Ιουνίου, μετατρέποντας τα απογεύματά μας σε ξεχωριστά κινηματογραφικά ραντεβού για όλη την οικογένεια.Από τον τρυφερό και αξιαγάπητο «Μεγάλο φιλικό γίγαντα» και τη διαχρονική «Ματίλντα», μέχρι το συγκινητικό «Κυνήγι της Ευτυχίας», το βραβευμένο δράμα εποχής «Τ’ απομεινάρια μιας μέρας» και την οικογενειακή περιπέτεια «Φίλοι για πάντα», που θα απολαύσουμε σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, η ΕΡΤ1 φιλοξενεί ένα πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα που ταξιδεύει τους τηλεθεατές σε διαφορετικούς κόσμους και εποχές.ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 15:50«Ο μεγάλος φιλικός γίγαντας» (The Big Friendly Giant)Οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, συμπαραγωγής ΗΠΑ, Ινδίας, Ηνωμένου Βασιλείου 2016Σκηνοθεσία: Στίβεν ΣπίλμπεργκΣενάριο: Μελίσα ΜάθισονΠρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράιλανς, Ρούμπι Μπάρνχιλ, Ρεμπέκα Χολ, Πενέλοπε Ουίλτον, Τζεμέν Κλεμέντ, Ρέιφ Σπολ κ.ά.Υπόθεση: Μέσα στη νύχτα, όταν όλα τα παιδιά και οι μεγάλοι κοιμούνται πολύ βαθιά, όλα τα σκοτεινά πλάσματα βγαίνουν από τις κρυψώνες τους και έχουν τον κόσμο για τον εαυτό τους. Αυτό πιστεύει και σκέφτεται η 10χρονη Σόφη, όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί και στριφογυρίζει στο κρεβάτι της, σε ένα ορφανοτροφείο του Λονδίνου. Ένα βράδυ, η Σόφη παραβαίνει τους κανόνες και βγαίνει από το κρεβάτι της, βάζει τα γυαλιά της και σκύβει έξω από το παράθυρο για να δει πώς είναι ο κόσμος στο φως του φεγγαριού. Ξάφνου, η Σόφη βλέπει κάτι να έρχεται προς το μέρος της – κάτι πολύ ψηλό και μαύρο και λεπτό. Αυτό το κάτι είναι ένας Γίγαντας που κλέβει την Σόφη και τη φέρνει στην πατρίδα του, την Γιγαντοχώρα.Ευτυχώς, αυτός ο… χορτοφάγος Γίγαντας, έχει μια καρδιά από χρυσάφι και δεν μοιάζει καθόλου με τους συμπατριώτες του. Η Σόφη θα τον γνωρίσει καλά και θα του δώσει το όνομα, Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας.ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 15:45«Τ’ απομεινάρια μιας μέρας» (The Remains of the Day)Δράμα εποχής, συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ 1993Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΆιβοριΣενάριο: Καζούο Ισιγκούρο, Ρουθ Πράουερ-ΤζαμπβάλαΠαίζουν: Άντονι Χόπκινς, Έμμα Τόμσον, Χιου Γκραντ, Κριστοφερ Ριβ, Τζέιμς Φοξ, Μπεν Τσάπλιν, Πίτερ ΒόγκανΥπόθεση: Ο κόσμος των τρόπων και της ευπρέπειας του μπάτλερ Στίβενς, δοκιμάζεται από την άφιξη της οικονόμου μις Κέντον, η οποία τον ερωτεύεται, στη Βρετανία, πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτιμώντας πάνω απ’ όλα τη διακριτικότητα και την εξυπηρέτηση, ο Στίβενς συνειδητοποιεί, καθώς κοιτάζει πίσω στη ζωή του, ότι η άνευ όρων πίστη του στον λόρδο Ντάρλινγκτον, του έχει κοστίσει ακριβά.Βυθισμένος στην ενορχήστρωση των μεγάλων δεξιώσεων και συνεδρίων του εργοδότη του -που αποδεικνύεται ότι περιλαμβάνουν μια συμφωνία με τους Ναζί- αναγκάστηκε να παραμελήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του και να αρνηθεί τα συναισθήματά του για την ελκυστική νεαρή οικονόμο.ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 16:15«Ματίλντα» (Matilda)Οικογενειακή κομεντί φαντασίας, παραγωγής ΗΠΑ 1996Σκηνοθεσία: Ντάνι Ντε ΒίτοΣενάριο: Νίκολας Καζάν, Ρόμπιν ΣουίκορντΠρωταγωνιστούν: Ντάνι Ντε Βίτο, Μάρα Γουίλσον, Έμπεθ Ντάβιντζ, Παμ Φέρις, Ρέα Πέρλμαν, Μπράιαν ΛέβινσονΥπόθεση: Η εξάχρονη Ματίλντα είναι ένα ιδιαίτερο, πανέξυπνο και αξιολάτρευτο κορίτσι που λατρεύει το διάβασμα, αλλά οι γονείς της, που είναι είναι άξεστοι, απατεώνες και θεωρούν τη μόρφωση μειονέκτημα, την κακομεταχειρίζονται επειδή είναι διαφορετική απ’ αυτούς. Κι ενώ η ζωή της μοιάζει μαρτύριο ανακαλύπτει ότι έχει τηλεπαθητικές ικανότητες.Στο καινούργιο της σχολείο, η Ματίλντα γνωρίζει την τρυφερή δασκάλα της, δεσποινίδα Χάνεϊ, αλλά και την τυραννική διευθύντρια, Αγκάθα Τράντσμπουλ, που τρομοκρατεί τους μαθητές.Σύντομα, η Ματίλντα θα πρέπει να καλλιεργήσει και να χρησιμοποιήσει τις νέες της δυνάμεις ώστε να σώσει τη δασκάλα της, τους συμμαθητές της, αλλά και τον εαυτό της από τη σαδιστική Τράντσμπουλ και τους αμαθείς γονείς της.ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 16:00«Το κυνήγι της ευτυχίας» (The Pursuit of Happiness)Βιογραφικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2006Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε ΜουτσίνοΣενάριο: Στιβ ΚόνραντΠρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, Τζέιντεν Σμιθ, Κρις Γκάρντνερ, Θάντι Νιούτον, Μπράιαν Χόου, Μαρκ Κρίστοφερ ΛόρενςΥπόθεση: Ο Kρις Γκάρντνερ είναι ένας έξυπνος και ταλαντούχος, αλλά περιστασιακά απασχολούμενος πωλητής. Αγωνιζόμενος να τα βγάλει πέρα, ο Γκάρντνερ και ο πεντάχρονος γιος του εκδιώκονται από το διαμέρισμά τους στο Σαν Φρανσίσκο χωρίς να έχουν πού να πάνε. Όταν ο Γκάρντνερ εξασφαλίζει μια θέση πρακτικής άσκησης σε μια διακεκριμένη χρηματιστηριακή εταιρεία, αυτός και ο γιος του αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, όπως το να ζουν σε ξενώνες, στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια καλύτερη ζωή για τους δυο τους.O Γουίλ Σμιθ που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συγκινητική ιστορία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Κρις Γκάρντνερ, ενός πωλητή από το Σαν Φρανσίσκο που αγωνίζεται να χτίσει ένα μέλλον για τον εαυτό του και τον πεντάχρονο γιο του.ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 16:20«Φίλοι για πάντα» (Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre)Α’ Τηλεοπτική μετάδοσηΟικογενειακή περιπέτεια, παραγωγής Γαλλίας 2018Σκηνοθεσία: Κλοβίας ΚορνιγιάκΣενάριο: Ζιλιέτ Σάλες & Φαμπιέν ΣουάρεςΠρωταγωνιστούν: Φελίξ Μποσουέ, Τσεκί Καριό, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Τιερί Νέουβιτς, Μαργκό Σατελιέ, Αν ΜπενουάΥπόθεση: Δύο χρόνια έχουν περάσει. Ο Σεμπάστιαν βρίσκεται στην αυγή της εφηβείας και η Μπελ έχει γίνει μητέρα τριών αξιολάτρευτων κουταβιών. Ο Πιέρ και η Αζελίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν και ονειρεύονται μια νέα ζωή κάπου αλλού… Προς απογοήτευση του Σεμπάστιαν που αρνείται να αφήσει το βουνό του.Όταν ο Τζόσεφ, το προηγούμενο αφεντικό της Μπελ, εμφανιστεί ξανά αποφασισμένος να πάρει πίσω το σκυλί του, ο Σεμπάστιαν θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια φριχτή απειλή. Περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατέψει την οικογένειά του ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 16:10«Ladies in Black»Δραματική κομεντί, παραγωγής Αυστραλίας 2018Σκηνοθεσία: Μπρους ΜπέρεσφορντΣενάριο: Μαντλέν Σεντ Τζον, Σου Μίλικεν, Μπρους ΜπέρεσφορντΠρωταγωνιστούν: Ανγκάρι Ράις, Τζούλια Όρμοντ, Σούζι Πόρτερ, Ρέιτσελ Τέιλορ, Άλισον Μακγκίρ, Νόνι Χάζλιχουρστ, Ράιαν Κορ, Νίκολας Χάμοντ, Βενσάν Περέζ, Σέιν ΤζέικομπσονΥπόθεση: Η ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Women in Black» της Μαντλέν Σεντ Τζον, διαδραματίζεται στο Σίδνεϊ το καλοκαίρι του 1959, με φόντο την πολιτιστική αφύπνιση της Αυστραλίας, την κατάρρευση των ταξικών δομών και την απελευθέρωση των γυναικών.Αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης της μαθήτριας των προαστίων Λίζα, η οποία περιμένοντας τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων του λυκείου της με όνειρο να πάει στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, πιάνει καλοκαιρινή δουλειά σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Εκεί εργάζεται δίπλα-δίπλα με μια ομάδα πωλητριών που της ανοίγουν τα μάτια σ’ έναν κόσμο πέρα από την προστατευμένη της ύπαρξη και ευνοούν τη μεταμόρφωσή της.Πηγή: tvnea.com