Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Αυτή την Πέμπτη 11 Ιουνίου, εκτάκτως στις 20:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη;

Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο;

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Αυτή την Πέμπτη 11 Ιουνίου, εκτάκτως στις 20:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πηγή: tvnea.com