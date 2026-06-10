2026-06-10 21:21:46

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκαν οι δυο νέες πολιτικές της ΕΕ μία για τη ναυτιλία και τα ναυπηγεία και μία για τα λιμάνια, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.«Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια, ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη συνδεσιμότητα, ειδικά με την αστάθεια που επικρατεί sidirodromikanea

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