2026-06-10 21:05:06
Φωτογραφία για Ηλίας Γιαννόπουλος: Όχι μισές λύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο Μεσσηνίας
Στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Μεσσηνία αποστέλλει επιστολή-παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς για το σιδηρόδρομο στο νομό και τα σχέδια επέκτασής του.Επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στη διοίκηση του ΟΣΕ και της Hellenic Train, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλλίας ο Ηλίας Γιαννόπουλος του συνδυασμού Τριφυλία μαζί για sidirodromikanea
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