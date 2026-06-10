2026-06-10 21:09:48
Φωτογραφία για μέλι βοτάνων, ένα πανίσχυρο ίαμα!
Σε πάρα πολλά παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα, εδώ και αιώνες, το μέλι συστήνεται ως φυσικό ίαμα/φάρμακο πολλών ασθενειών, με εκπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες!

Στην Ayurveda, το μέλι θεωρείται το πολυτιμότερο και θαυματουργότερο προϊόν της φύσης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, είτε μόνο του είτε κατόπιν εμποτισμού σε αυτό διαφόρων βοτάνων!

Ο εμποτισμός βοτάνων σε μέλι είναι ένας από τους πιο γευστικότερους παραδοσιακούς τρόπους, ο οποίος συνδυάζει τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων με τις θεραπευτικές και θρεπτικές αξίες του μελιού.

Είναι, ουσιαστικά, μια “γλυκιά” εναλλακτική στα βάμματα ή τα λάδια.

Το πολύτιμο τρόφιμο/ίαμα (μέλι και βότανα) είναι φυσικό, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και εξαιρετικά θρεπτικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και ως φυσικό γλυκαντικό και βέβαια, χωρίς παρενέργειες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/meli-votanon-ena-panischyro-iama/


Το μέλι είναι ένα αποδεδειγμένο θεραπευτικό των πληγών, που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπινους πολιτισμούς από αμνημονεύτων χρόνων και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Όταν εμποτίζεται με φαρμακευτικά βότανα, οι ιδιότητές του,

οι δυνατότητές του και

οι δράσεις του και οι  πολλαπλασιάζονται!

     σε επόμενο άρθρο θα σας δείξω πως εμποτίζω αγαπημένα σε μένα βότανα στο μέλι μου!

και ας θυμηθούμε: 

Σκόρδο και μέλι, ένα πανίσχυρο διατροφικό ίαμα – Πως το φτιάχνω

άνθη αγριοράδικου “μουλιασμένα” στο μέλι

Το μέλι και η βρεφική αλλαντίαση

Το μέλι και 40 από τις πιο ισχυρές και πολύτιμες δράσεις του και ιδιότητες.

κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia - botanologia.gr
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