Τα ιατρικά όρια δεν αλλάζουν επειδή «κάποιοι θέλουν να μας πουλήσουν φάρμακα». Αλλάζουν επειδή προχωρά η επιστήμη.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και συχνότερα ανθρώπους χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση να εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα ως «ειδικοί» για θέματα υγείας. Με απλουστευτικά βίντεο, εντυπωσιακούς τίτλους και εύκολες θεωρίες συνωμοσίας, παρουσιάζουν τις αλλαγές στα όρια της χοληστερίνης, του σακχάρου ή της αρτηριακής πίεσης ως δήθεν απόδειξη ότι «η ιατρική βιομηχανία θέλει να βαφτίζει υγιείς ανθρώπους ως ασθενείς».

Το αφήγημα είναι γνωστό: «παλιά η χοληστερίνη 300 ήταν φυσιολογική, τώρα τη θέλουν 200», «παλιά το σάκχαρο 120 ήταν εντάξει, τώρα μας λένε 100», «παλιά η πίεση 140/90 ήταν αποδεκτή, τώρα θέλουν όλοι να παίρνουν χάπια».

Ακούγεται απλό. Και ακριβώς επειδή ακούγεται απλό, γίνεται εύκολα viral. Μόνο που η ιατρική πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή.

Η επιστήμη δεν είναι στατική. Όπως άλλαξαν τα αυτοκίνητα,

....τα κινητά, οι διαγνωστικές εξετάσεις, η τεχνολογία και οι θεραπευτικές δυνατότητες, έτσι αλλάζει και η Ιατρική. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν γράφονται επειδή κάποιος «ξύπνησε ένα πρωί» και αποφάσισε να χαμηλώσει ένα νούμερο. Βασίζονται σε μεγάλες μελέτες, μετα-αναλύσεις, πολυετή παρακολούθηση πληθυσμών, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και διαρκή επιστημονικό διάλογο.

Το βασικό σημείο που συχνά αποκρύπτεται:Ο κίνδυνος δεν ξεκινά μαγικά πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν υπάρχει ένας διακόπτης που από το «ασφαλές» περνά ξαφνικά στο «επικίνδυνο». Για τη χοληστερίνη, την πίεση και το σάκχαρο, ο κίνδυνος αυξάνεται σταδιακά και αξιολογείται πάντα μαζί με το συνολικό προφίλ του κάθε ανθρώπου.Χοληστερίνη: δεν μιλάμε πια απλώς για «ολική χοληστερίνη»

Η παλιά συζήτηση γύρω από την «ολική χοληστερίνη» είναι πλέον ανεπαρκής. Σήμερα η ιατρική αξιολόγηση εστιάζει κυρίως στην LDL χοληστερόλη, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη, αλλά και σε δείκτες όπως η non-HDL χοληστερόλη ή η ApoB, ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες της European Society of Cardiology / European Atherosclerosis Society για τις δυσλιπιδαιμίες δεν δίνουν ένα ίδιο όριο για όλους. Θέτουν διαφορετικούς στόχους ανάλογα με τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο:

LDL κάτω από 116 mg/dL για άτομα χαμηλού κινδύνου, LDL κάτω από 100 mg/dL για άτομα μέτριου κινδύνου, LDL κάτω από 70 mg/dL για άτομα υψηλού κινδύνου, LDL κάτω από 55 mg/dL για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με γνωστή αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Γιατί χαμηλότερα; Διότι η αθηροσκλήρωση είναι αθροιστική διαδικασία. Δεν παθαίνει κανείς έμφραγμα επειδή «μια μέρα η LDL ήταν λίγο αυξημένη». Το πρόβλημα είναι η χρόνια έκθεση των αγγείων σε αθηρογόνα σωματίδια επί χρόνια ή δεκαετίες.

Η μεγάλη μετα-ανάλυση της Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration στο Lancet , με δεδομένα από περίπου 170.000 συμμετέχοντες σε 26 τυχαιοποιημένες μελέτες, έδειξε ότι κάθε μείωση της LDL κατά 1 mmol/L, δηλαδή περίπου 39 mg/dL, συνδέεται με περίπου 22% μείωση των μεγάλων αγγειακών συμβαμάτων.

Με απλά λόγια: το «χαμηλότερα» δεν σημαίνει αυθαιρεσία. Σημαίνει μικρότερη πιθανότητα εμφράγματος, εγκεφαλικού και αγγειακών επιπλοκών, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που ήδη έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Αρτηριακή πίεση: το 140/90 δεν είναι μαγικό σύνορο ασφάλειας

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την αρτηριακή πίεση. Οι νεότερες ευρωπαϊκές οδηγίες του 2024 για την υπέρταση διατηρούν τον ορισμό της υπέρτασης στο ≥140/90 mmHg, αλλά εισάγουν την κατηγορία της «αυξημένης αρτηριακής πίεσης» για τιμές 120–139/70–89 mmHg. Ο λόγος είναι ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται προοδευτικά και δεν εμφανίζεται ξαφνικά μόνο μετά το 140/90.

Σύμφωνα με τις 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension , για τους περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία, ο στόχος συστολικής πίεσης είναι 120–129 mmHg, εφόσον αυτό είναι καλά ανεκτό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία: οι οδηγίες δεν λένε «ρίξτε την πίεση σε όλους με κάθε κόστος». Αντιθέτως, τονίζουν την εξατομίκευση, την ανοχή, την ηλικία, την ευθραυστότητα, τα ορθοστατικά συμπτώματα, τις συννοσηρότητες και το προσδόκιμο επιβίωσης.

Η επιστημονική τεκμηρίωση δεν είναι θεωρητική. Μεγάλη μετα-ανάλυση στο Lancet από την Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration έδειξε ότι, κατά μέσο όρο, μείωση της συστολικής πίεσης κατά 5 mmHg συνδέεται με περίπου 10% μείωση του κινδύνου μεγάλου καρδιαγγειακού συμβάματος.

Επιπλέον, η μελέτη SPRINT στο New England Journal of Medicine , σε 9.361 άτομα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς διαβήτη, έδειξε ότι πιο εντατικός στόχος συστολικής πίεσης κάτω από 120 mmHg μείωσε τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τη συνολική θνητότητα σε σύγκριση με στόχο κάτω από 140 mmHg. Παράλληλα όμως ανέδειξε και αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπόταση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξεία νεφρική βλάβη ή συγκοπή. Αυτό ακριβώς δείχνει γιατί η Ιατρική δεν λειτουργεί με συνθήματα, αλλά με εξατομίκευση.

Σάκχαρο: το 100 δεν είναι εμμονή, είναι έγκαιρη προειδοποίηση

Στο σάκχαρο επίσης υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Σύμφωνα με τα Standards of Care in Diabetes 2026 της American Diabetes Association , φυσιολογικό σάκχαρο νηστείας θεωρείται κάτω από 100 mg/dL, προδιαβήτης 100–125 mg/dL και διαβήτης από 126 mg/dL και πάνω, με την απαραίτητη επιβεβαίωση όταν δεν υπάρχουν σαφή συμπτώματα υπεργλυκαιμίας.

Ο προδιαβήτης δεν είναι «εφεύρεση». Είναι κατάσταση αυξημένου κινδύνου. Σημαίνει ότι ο οργανισμός ήδη δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη γλυκόζη. Και ακριβώς επειδή το εντοπίζουμε νωρίτερα, μπορούμε να παρέμβουμε πριν εγκατασταθεί ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.

Η ιστορική μελέτη Diabetes Prevention Program στο New England Journal of Medicine , με 3.234 συμμετέχοντες, έδειξε ότι η εντατική αλλαγή τρόπου ζωής μείωσε την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 κατά 58%, ενώ η μετφορμίνη κατά 31%, σε σύγκριση με placebo.

Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο της συνωμοσίας. Η έγκαιρη διάγνωση δεν υπάρχει για να «βαφτίσει» περισσότερους ανθρώπους ασθενείς, αλλά για να δώσει τη δυνατότητα πρόληψης, συχνά με μη φαρμακευτικά μέσα: απώλεια βάρους, άσκηση, καλύτερη διατροφή, μείωση καθιστικής ζωής, έλεγχο ύπνου και συνολική βελτίωση του τρόπου ζωής.

Η παγίδα του «ο παππούς μου κάπνιζε και έφτασε 90»

Ένα από τα πιο συχνά λάθη στη δημόσια συζήτηση είναι η αντικατάσταση της επιστήμης με προσωπικές ιστορίες. «Ο παππούς μου κάπνιζε και έζησε 90 χρόνια». «Ξέρω κάποιον με χοληστερίνη 300 που δεν έπαθε τίποτα». «Άλλος είχε τέλειες εξετάσεις και έπαθε έμφραγμα».

Όλα αυτά μπορεί να είναι αληθινές ιστορίες. Δεν είναι όμως επιστημονική απόδειξη.

Η Ιατρική δεν προβλέπει με βεβαιότητα τι θα συμβεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μειώνει πιθανότητες κινδύνου σε πληθυσμιακό και ατομικό επίπεδο. Το γεγονός ότι κάποιος με υψηλή LDL δεν έπαθε έμφραγμα δεν σημαίνει ότι η LDL δεν είναι αιτιολογικός παράγοντας αθηροσκλήρωσης. Το γεγονός ότι κάποιος με χαμηλότερη LDL έπαθε έμφραγμα δεν ακυρώνει τον ρόλο της χοληστερίνης, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες: κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτης, κληρονομικότητα, φλεγμονή, χρόνια νεφρική νόσος, παχυσαρκία, ηλικία, φύλο, στρες και καθιστική ζωή.

Αυτό είναι βασική στατιστική. Και είναι ακριβώς ο λόγος που οι οδηγίες δεν βασίζονται σε ιστορίες καφενείου, αλλά σε χιλιάδες και εκατομμύρια παρατηρήσεις.

Και η διατροφή; Ούτε εκεί χωρούν συνθήματα

Παρόμοια σύγχυση δημιουργείται και στη διατροφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσω της International Agency for Research on Cancer, έχει ταξινομήσει το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο ως προς τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ το κόκκινο κρέας ως πιθανώς καρκινογόνο. Η αξιολόγηση αυτή δεν έγινε από ένα βίντεο στο διαδίκτυο, αλλά από ομάδα ειδικών μετά από εξέταση μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων.

Στην επίσημη ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας διευκρινίζεται κάτι πολύ σημαντικό: η ταξινόμηση ενός παράγοντα ως καρκινογόνου αφορά τη δύναμη των επιστημονικών αποδείξεων και όχι το ότι όλοι οι παράγοντες της ίδιας κατηγορίας έχουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου.

Αυτό δεν σημαίνει πανικός ούτε απόλυτες απαγορεύσεις για όλους. Σημαίνει ενημέρωση, μέτρο, σωστή αξιολόγηση κινδύνου και αποφυγή της παραπληροφόρησης.

Η επιστήμη δεν είναι αλάνθαστη. Αλλά έχει μηχανισμούς διόρθωσης.

Η επιστήμη δεν ζητά τυφλή πίστη. Ζητά εμπιστοσύνη στη μεθοδολογία της. Οι μελέτες ελέγχονται, αμφισβητούνται, επαναλαμβάνονται, διορθώνονται. Οι οδηγίες αλλάζουν ακριβώς επειδή νέα δεδομένα προστίθενται στα παλαιότερα.

Αντιθέτως, ο διαδικτυακός «ειδικός» συχνά δεν έχει τέτοιο μηχανισμό ελέγχου. Δεν περνά από peer review. Δεν υποχρεώνεται να παρουσιάσει μεθοδολογία. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης του ασθενούς. Δεν αντιμετωπίζει την επιπλοκή όταν κάποιος διακόψει τη θεραπεία του επειδή πείστηκε από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων.

Και υπάρχει και μια μεγάλη ειρωνεία: πολλές φορές αυτοί που καταγγέλλουν ότι «οι φαρμακοβιομηχανίες θέλουν να πουλήσουν φάρμακα», στο τέλος προωθούν οι ίδιοι συμπληρώματα, προγράμματα, εξετάσεις ή «φυσικές λύσεις» με πολλαπλάσιο κόστος και πολύ λιγότερα δεδομένα αποτελεσματικότητας.

Το σωστό συμπέρασμα

Ναι, οι ιατρικές οδηγίες αλλάζουν. Ευτυχώς αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι η Ιατρική προχωρά.

Τα όρια για τη χοληστερίνη, την πίεση και το σάκχαρο δεν μειώθηκαν επειδή η επιστήμη έγινε πιο «αυστηρή» χωρίς λόγο. Μειώθηκαν ή εξειδικεύτηκαν επειδή σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα ότι η βλάβη στα αγγεία, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στα νεφρά και στον μεταβολισμό ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί το τελικό συμβάν.

Η πρόληψη δεν είναι συνωμοσία. Είναι η πιο ανθρώπινη, η πιο οικονομική και η πιο αποτελεσματική μορφή Ιατρικής.

Ας εμπιστευόμαστε λοιπόν τους γιατρούς, τους επιστήμονες υγείας, τις τεκμηριωμένες οδηγίες και τα δεδομένα. Όχι τον κάθε διαδικτυακό «ειδικό» που χτίζει απήχηση πάνω στην καχυποψία, την υπεραπλούστευση και τον φόβο.

Η πρόληψη σώζει ζωές. Η παραπληροφόρηση τις βάζει σε κίνδυνο.

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Πηγές 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration – Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol, The Lancet 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration – Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease, The Lancet SPRINT Research Group – A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control, New England Journal of Medicine American Diabetes Association – Standards of Care in Diabetes 2026: Diagnosis and Classification of Diabetes Diabetes Prevention Program Research Group – Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin, New England Journal of Medicine World Health Organization / IARC – Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat IARC Monographs Volume 114 – Evaluation of consumption of red meat and processed meatFarmakopoioi