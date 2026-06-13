2026-06-13 06:20:04

Το έργο καλύπτει περίπου 75 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής στη βόρεια Ελλάδα, συνδέοντας τον σιδηροδρομικό κόμβο της Θεσσαλονίκης με τα σύνορα στην Ειδομένη.Αναλυτικό ρεπορτάζ του ιστότοπου railwaygazette.comΕΛΛΑΔΑ: Ο διαχειριστής υποδομής Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι έθεσε σε λειτουργία ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής σηματοδότησης και τηλεχειρισμού κυκλοφορίας στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Ειδομένης μήκους 75 sidirodromikanea

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