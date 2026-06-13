2026-06-13 06:20:04
Φωτογραφία για Ξένη δημοσίευση: Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι θέσανε σε λειτουργία το ETCS σε βασικό διεθνή διάδρομο.
Το έργο καλύπτει περίπου 75 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής στη βόρεια Ελλάδα, συνδέοντας τον σιδηροδρομικό κόμβο της Θεσσαλονίκης με τα σύνορα στην Ειδομένη.Αναλυτικό ρεπορτάζ του ιστότοπου railwaygazette.comΕΛΛΑΔΑ: Ο διαχειριστής υποδομής Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι έθεσε σε λειτουργία ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής σηματοδότησης και τηλεχειρισμού κυκλοφορίας στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Ειδομένης μήκους 75 sidirodromikanea
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Εκδήλωση στη Δράμα για τον σιδηρόδρομο.
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Εκδήλωση στη Δράμα για τον σιδηρόδρομο.
Ούτε η Σιβηρία ούτε η Αλάσκα χρειάζονται σιδηρόδρομους για τη σήραγγα του Βερίγγειου Πορθμού.
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Ούτε η Σιβηρία ούτε η Αλάσκα χρειάζονται σιδηρόδρομους για τη σήραγγα του Βερίγγειου Πορθμού.
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