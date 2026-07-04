2026-07-04 12:26:50
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου κάπου απέναντί μας αποτελεί ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο»
Λίγο μετά το τέλος του Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν έξω από το στούντιο και χαρακτήρισε “ιντριγκαδόρικη” τη μετακίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη.

«Δεν με αφήνει αδιάφορη αυτό που έγινε με τη Φαίη και το Breakfast@Star και θεωρώ ότι κανέναν μας δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο, όταν κάτι συμβαίνει. Μοιραία, αργά ή γρήγορα επηρεάζει και τους υπόλοιπους», απαντά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ωστόσο, θα πω για τη Φαίη, που την αγαπάω πάρα πολύ, ότι είμαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της. Το ίδιο εύχομαι και για τους συνεργάτες της. Και από κει και πέρα και για τον Ετεοκλή και την Ελένη και όλη τους την ομάδα εύχομαι να πάνε όλα καλά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στο ενδεχόμενο να τη δούμε να παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, πέρα από το Happy Day, τη νέα σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισημαίνει: «Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν, πόσα θα γίνουν, πόσα καινούργια, πόσα διαφορετικά και καλή θέληση και σκέψη υπάρχει».

«Η πρωινή ζώνη του χρόνου θα είναι διαφορετική. Ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας αποτελεί, ξέρεις, ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία. Και νομίζω ότι θα ‘ναι μια ευκαιρία για ανανέωση και για τη Ζήνα», καταλήγει στις δηλώσεις της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
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