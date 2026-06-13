2026-06-13 10:54:22

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 23:30 η Άννα Δρούζα και η εκπομπή του OPEN «Μαθήματα Ζωής» έρχονται με νέο επεισόδιο αφιερωμένο στις διατροφικές διαταραχές.



Με καλεσμένο τον γνωστό Ψυχίατρο – Ψυχαναλυτή Βασίλη Δημόπουλο, ο οποίος δίνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τόσο στην παχυσαρκία, όσο και στη νευρική ανορεξία και στη βουλιμία. Τι τις προκαλεί; Ζητούμε άραγε τροφή αντί αγάπη;



Γιατί λέμε πως οι διατροφικές διαταραχές δεν έχουν να κάνουν πραγματικά με το φαγητό;



Μαζί μας, σε μια συνέντευξη εκ βαθέων η Μαίρη Συνατσάκη που επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για όσα πολλοί κρύβουν. Πώς βίωσε τις διατροφικές διαταραχές στη ζωή της μια από τις πιο επιδραστικές influencers στην Ελλάδα;



Το κοινό της εκπομπής συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση. Το θέατρο γεμίζει με ανθρώπους που δε διστάζουν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τη χαρά τους, τον πόνο τους και να γίνουν όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά.



«Μαθήματα Ζωής» με την Άννα Δρούζα, κάθε Δευτέρα στις 23:30 στο OPEN!



Πηγή: tvnea.com



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