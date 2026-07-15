pharmateam

Αίσιο τέλος για τους φαρμακοποιούς είχε η κινητοποίηση τόσο των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κοζάνης και Χανίων όσο και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που αντέδρασαν και προχώρησαν σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά γνωστής αλυσίδας καταστημάτων καλλυντικών για την παράνομη χρήση του πράσινου Σταυρού στα καταστήματά της.Η εταιρεία λοιπόν στην εξώδικη απάντησή της, δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης των επίμαχων σημάτων, προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση στους καταναλωτές ως προς τη φύση των δραστηριοτήτων της, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε ανακοίνωσή του.Tο DailyPharmaNews που είχε αναφερθεί στο θέμα επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ. Μανόλη Κατσαράκη ζητώντας του να σχολιάσει αυτήν την εξέλιξη.«Η απομάκρυνση του πράσινου Σταυρού από την εσωτερική σήμανση των καταστημάτων (της εν λόγω αλυσίδας καλλυντικών) αποτελεί μία σημαντική νίκη και για το επάγγελμα και τον κλάδο των φαρμακείων όσο και για την προστασία του κοινού από παραπλανητικές πρακτικές οι οποίες εκτός του ότι δεν σέβονται το θεσμό του φαρμακείου, οδηγούν τους πολίτες σε υπηρεσίες που προφανώς δεν δύνανται να παρέχονται εκτός φαρμακείων.Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων ήταν από τους πρώτους που εντόπισαν το ζήτημα και προχώρησαν άμεσα σε εξώδικη διαμαρτυρία αναδεικνύοντας την παράνομη χρήση ενός συμβόλου που η ελληνική νομοθεσία έχει κατοχυρώσει για αποκλειστική χρήση από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.Αυτό το περιστατικό δείχνει επίσης ότι η διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στην παραβίαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, όταν γίνεται από τους Συλλόγους ακόμα κι όταν αυτοί οι Σύλλογοι είναι μικροί περιφερειακοί, μπορεί να έχει μία δυναμική πανελλήνιας εμβέλειας κι έναν αντίκτυπο για τον κλάδο και το επάγγελμα επιτελώντας ένα καθήκον τόσο απέναντι στους συναδέλφους όσο και απέναντι στους πολίτες.Η σχετική ανακοίνωση μάλιστα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου τονίζει αυτό ακριβώς. Ότι όλοι οι Σύλλογοι μαζί μπορούν με συνεργασία και με έγκαιρες παρεμβάσεις, ενημερώνοντας το δευτεροβάθμιο όργανο, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ουσιαστικά το επάγγελμά μας καθώς και να αναδεικνύουμε και να επιλύουμε κάθε θέμα που προκύπτει».Πράγματι το ενδιαφέρον των φαρμακοποιών μικρών φαρμακευτικών συλλόγων της περιφέρειας, η συνεννόηση και ο συντονισμός ενεργειών ανάμεσα σε τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους με τη βοήθεια και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έφεραν αποτέλεσμα, κάτι στο οποίο στέκεται ιδιαίτερα ο κ. Κατσαράκης. «Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης και την πρόεδρό του κ. Τερέζα Χαραμή η οποία το εντόπισε ως πρόβλημα. Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση και πιστοποιήθηκε ότι αυτό συμβαίνει και στα όρια άλλων περιφερειακών συλλόγων, ενημερώθηκε ο Πρόεδρος και ο Νομικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αποφασίστηκε να γίνει εξώδικη διαμαρτυρία τόσο από τον Πανελλήνιο όσο και από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του franchise που έχει αναπτυχθεί πανελλαδικά το δίκτυο των καταστημάτων της εν λόγω εταιρείας, με διαφορετικές κατά τόπους επωνυμίες».Μάλιστα ο κ. Κατσαράκης δηλώνει ότι «έχω ακόμη την απορία πώς δεν έγινε όλο αυτό αντιληπτό εκεί όπου υπάρχουν πολύ περισσότερα εταιρικά καταστήματα σε σχέση με το ένα και μοναδικό που υπάρχει στις περισσότερες πόλεις».Πηγή : dailypharmanews