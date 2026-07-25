2026-07-25 18:47:50
Φωτογραφία για ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ influencers ΜΕ ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ clipping ΣΤΟ INTERNET

 



Ο «εκδημοκρατισμός» του μάρκετινγκ και πώς το clipping εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο 24χρονος Εμράχ Μπαϊρακτάρ εργαζόταν σε τρεις διαφορετικές δουλειές στο Βέλγιο. Την ημέρα ετοίμαζε σάντουιτς σε κατάστημα γρήγορου φαγητού, τα βράδια δούλευε σε αποθήκη και τα Σαββατοκύριακα καθάριζε αυτοκίνητα για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, ωστόσο, ασχολούνταν με κάτι που ελάχιστοι γνώριζαν τότε: παρακολουθούσε πολύωρα podcasts και livestreams, εντόπιζε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές, τις μετέτρεπε σε βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, πρόσεθετε υπότιτλους και τα ανέβαζε στο TikTok και στο Instagram.

Ένα βράδυ είδε την πρώτη ειδοποίηση: κέρδισε 12 δολάρια. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα έσοδά του είχαν φτάσει τα 2.500 δολάρια (χάρη σε μία πώληση προϊόντος). Σήμερα έχει εγκαταλείψει όλες τις προηγούμενες δουλειές του, εκπαιδεύει άλλους “clippers” μέσω YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας “clip economy”.



Η ιστορία του δεν είναι μοναδική. Πίσω από εκατομμύρια σύντομα βίντεο που εμφανίζονται καθημερινά στο TikTok, στο Instagram Reels και στο YouTube Shorts βρίσκεται μια ολόκληρη βιομηχανία ανθρώπων που δεν δημιουργούν πρωτότυπο περιεχόμενο, αλλά το «επανασυσκευάζουν» με τρόπο που μπορεί να γίνει viral.

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