2026-06-24 19:55:52
Φωτογραφία για Λάρισα: Στις 30/6 η συνέχεια της δικής των Τεμπών με την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων.
ΑΠΕΤην ερχόμενη Τρίτη (30/6) θα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Την Τρίτη τα αιτήματα αφορούσαν την αλλαγή στην σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής sidirodromikanea
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