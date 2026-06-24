ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2885

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Επείγουσα ανακοίνωση για την υποβολή δικαιωμάτων προηγουμένων μηνών που αφορούν τη δράση πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου»

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΗΔΥΚΑ, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκκαθάρισης δικαιώματα της δράσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, συνολικής αξίας περίπου 750.000 ευρώ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας να ελέγξουν άμεσα την πλατφόρμα, προκειμένου να μην παραμείνουν ανεξόφλητα ποσά που δικαιούνται οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί.

Υπενθυμίζεται ότι ...

....η έκδοση τιμολογίων και η εμπρόθεσμη υποβολή τους για την έγκαιρη πληρωμή τους όσο αφορά τις καταχωρήσεις του Μαΐου, όπως και για κάθε έναν από τους προηγούμενους μήνες είναι δυνατή έως και τις 26/06/2026 (με την έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου για κάθε μήνα και την αντίστοιχη υποβολή του στην πλατφόρμα).

Από τις 27 Ιουνίου και μετά τα τιμολόγια που θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα θα συμπεριλαμβάνονται στην τελευταία περίοδο υποβολής η οποία θα διαρκέσει έως τέλους Ιουλίου.

Με Εκτίμηση,

farmakopoioi

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ