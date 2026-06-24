2026-06-24 12:40:41

Την αινιγματική ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα, η οποία σχετιζόταν με την έννοια της ελευθερίας, σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star στο STAR.



Μάλιστα, ο παρουσιαστής στάθηκε και στην αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του γνωστού δημοσιογράφου, λίγες μόλις ώρες μετά τη συγκεκριμένη ανάρτηση.



Συγκεκριμένα, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι… “χθες το βράδυ έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραψε “ύψιστο αγαθό η ελευθερία, όποιο κι αν είναι το τίμημα”. Η αλήθεια είναι πως είναι μια ανάρτηση που, επειδή είναι μια περίοδος που αναμένουμε πράγματα από τον Γιώργο Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον και για το τι θέλει να κάνει, για όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, μας ενδιαφέρει πολύ”.



“Μετά από την ανάρτηση, σήμερα, εμφανίστηκε ξυρισμένος. Που έχει πει, να θυμίσω, ότι “θα ξυριστώ όταν πάρω τις αποφάσεις μου για το τηλεοπτικό μου μέλλον”. Άρα έχουμε αυτά τα δυο ντοκουμέντα αυτή τη στιγμή Το θέμα το μεγάλο είναι κατά πόσο συνδέονται αυτά τα δύο ή δεν συνδέονται”.



“Έχει παρθεί η απόφαση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι όμως αυτή η απόφαση, που έχει παρθεί, όταν μιλά για ελευθερία με όποιο τίμημα; Αυτή είναι η απορία” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ετεοκλής Παύλου στον αέρα της πρωινής του εκπομπής.



Πηγή: tvnea.com



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