2026-06-24 16:58:23
Φωτογραφία για Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων για στρατιωτική χρήση.
Οι επιτροπές Μεταφορών και Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωεπιμελητηρίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία έκθεση που καθορίζει τη διαπραγματευτική θέση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα στην ΕΕ.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών διπλής χρήσης με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και sidirodromikanea
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