





Το OPEN τιμά τη μεγάλη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το «Πάσχα του καλοκαιριού», από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, μεγάλη ημέρα για τη Χριστιανοσύνη, το OPEN θα μεταδώσει στις 08:30, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 40 Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Φιλοθέου.

Στις 10:30 παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας-σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Βέροιας κ. Παντελεήμονος.

Πηγή: tvnea.com