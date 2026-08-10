2026-08-10 17:17:10
Φωτογραφία για Η Κίνα φέρνει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην εμπορική λειτουργία.
Το CR450 της Κίνας , το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, αναμένεται να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις λειτουργίας και την οριστικοποίηση του σχεδιασμού μέσα στο 2026, πλησιάζοντας ένα βήμα πιο κοντά στην εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον Όμιλο Κρατικών Σιδηροδρόμων της Κίνας.Ο φορέας εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων δήλωσε ότι το έργο επιστημονικής και sidirodromikanea
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