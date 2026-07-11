2026-07-11 10:59:21
Φωτογραφία για Στο ΕΚΠΑ το 2ο Διεθνές Workshop CMS Higgs-charm για την έρευνα του σωματιδίου Higgs



Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στις 22-24 Ιουνίου 2026 έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του ΕΚΠΑ το «2nd CMS Higgs-charm Workshop» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ, https://www.iasa.gr).

Στη διάρκεια του τριήμερου αυτού διεθνούς Workshop, 50 ερευνητές από τα πειράματα CMS και ATLAS του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN παρουσίασαν και συζήτησαν τη σύγχρονη πρόοδο στην έρευνα για την αλληλεπίδραση του σωματιδίου Higgs με το «γοητευτικό» (charm) κουάρκ

. Το Workshop είχε μεγάλη επιτυχία, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των δύο πειραμάτων και τα συμπεράσματά του συζητήθηκαν σε εσωτερικές συσκέψεις των συναφών ερευνητικών ομάδων τους.

Το σωματίδιο Higgs, που ανακαλύφθηκε το 2012 από τα πειράματα CMS και ATLAS μετά από 50 χρόνια αναζήτησής του σε πληθώρα προηγούμενων πειραμάτων, δημιουργεί τη μάζα των στοιχειωδών σωματιδίων αλληλεπιδρώντας με αυτά. Η κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης, και μέσω αυτής η βαθύτερη κατανόηση του ίδιου του σωματιδίου Higgs, αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους στόχους της έρευνας στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων και βασικό κομμάτι της μελλοντικής παρακαταθήκης του LHC για την επόμενη γενιά πειραμάτων. Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση του σωματιδίου Higgs με τα κουάρκ, τα οποία εμφανίζονται σε «γεύσεις» με πολύ διαφορετικές μάζες και συγκροτούν την αδρονική ύλη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση της ιεραρχίας των μαζών τους και των μεταπτώσεων από βαρύτερες σε ελαφρότερες γεύσεις, ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Μετά τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης με τις βαρύτερες γεύσεις κουάρκ, την «κορυφαία» (top) και την «πυθμενική» (bottom), που έχει ολοκληρωθεί με μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας και επαληθεύει τις συναφείς θεωρητικές προβλέψεις, στόχος είναι η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης με τη «γοητευτική» γεύση, η οποία παρουσιάζει ισχυρές πειραματικές προκλήσεις λόγω της ασθενούς ισχύος της μέσα στο «θερμό» περιβάλλον των αδρονικών αλληλεπιδράσεων που προκαλούν οι κρούσεις υψηλής ενέργειας των πρωτονίων του LHC.

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ/ΙΕΣΕ (Κ. Βελλίδης, Π. Κάτρης, Ι. Παρασκευάς, Ν. Πλαστήρας, Π. Σφήκας) συμμετέχει ενεργά στην έρευνα του CMS για την αλληλεπίδραση Higgs-charm quark. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό αντικείμενο μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Workshop: https://indico.cern.ch/event/1645713/.


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