Σε μια πρόσφατη και εντυπωσιακή δημοσίευση στο περιοδικό Nature με τίτλο «Detection of anisotropic cosmic structures on a gigaparsec scale», οι φυσικοί Francesco Sylos Labini και Marco Galoppo υποστήριζαν ότι, σε πολύ μεγάλες κλίμακες η ύλη του σύμπαντος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά δείχνει να έχει «προτιμώμενες» κατευθύνσεις. Κι αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα έθετε υπό σοβαρή αμφισβήτηση το κυρίαρχο δόγμα της κοσμολογίας, γνωστό ως «κοσμολογική αρχή».

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Φασματοσκοπικό Όργανο Σκοτεινής Ενέργειας (DESI), οι Labini και Galoppo διαπίστωναν ότι οι δομές του σύμπαντος είναι πολύ πιο περίπλοκες από ό,τι θεωρούν τα υπάρχοντα μοντέλα, παραβιάζοντας σύμφωνα με την ερμηνεία τους μια από τις πιο θεμελιώδεις ιδέες της κοσμολογίας

. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ανισοτροπία σε κλίμακες μεγαπαρσέκ, οι ερευνητές έδειξαν ότι η ανισοτροπία εξακολουθεί να υπάρχει σε κλίμακες 1.000 φορές μεγαλύτερες. Όπως αναφέρουν οι δυο φυσικοί στην δημοσίευσή τους, «αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν άμεσες αποδείξεις ότι η κατευθυντική συνοχή παραμένει σε μεγαλύτερες κλίμακες από ό,τι προβλέπεται στο καθιερωμένο πλαίσιο, αμφισβητώντας την υπόθεση της ισοτροπίας σε μεγάλη κλίμακα…»

Όμως ο κοσμολόγος Till Sawala επανεξέτασε τα δεδομένα και διαπίστωσε ότι η ανάλυση ενδέχεται να περιέχει ένα βασικό υπολογιστικό λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λάθος μονάδα μέτρησης αποστάσεων και δεν συνυπολόγισαν τον ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διορθώσεις, η ανεξάρτητη ανάλυση του Sawala έδειξε ότι η φαινομενική παραβίαση της κοσμολογικής αρχής εξαφανίζεται και τα δεδομένα συμφωνούν πολύ καλύτερα με τα τρέχοντα μοντέλα.

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό αναδεικνύει τα συστημικά προβλήματα στον τρόπο που προωθείται η επιστήμη: Ακόμα και σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά όπως το Nature, είναι εξαιρετικά δύσκολο για λίγους αξιολογητές (ειδικά όταν ανήκουν σε ακαδημαϊκές παρέες) να «εντοπίσουν βαθιά κρυμμένα σφάλματα σε κώδικα και υπολογισμούς». Οι συγγραφείς βρίσκονται συχνά υπό πίεση να παρουσιάσουν νέα και εντυπωσιακά αποτελέσματα για να προωθήσουν την καριέρα τους. Συχνά κρατούν μυστικές τις μελέτες τους για να δημιουργήσουν εντύπωση στα ΜΜΕ, αποφεύγοντας την προδημοσίευση σε πλατφόρμες όπως το arXiv. Αν η εν λόγω μελέτη είχε αναρτηθεί δημόσια, η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα πιθανότατα θα είχε βρει το λάθος πριν την επίσημη δημοσίευσή της. Επιπλέον οι αρχικοί «επαναστατικοί» ισχυρισμοί κερδίζουν τις εντυπώσεις ενώ οι μετέπειτα διορθώσεις τους σπάνια προσελκύουν το ενδιαφέρον των μέσων, με αποτέλεσμα να παραπλανάται το κοινό.

διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες: Physicist says splashy new cosmology study made ‘elemental’ mistake – https://www.scientificamerican.com/article/physicist-says-splashy-new-cosmology-study-made-elemental-mistake/