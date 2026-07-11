2026-07-11 10:43:33

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι παραμένει ως στόχος του υπουργείου ο έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποτραπεί κάθε είδους διαφορά, αλλά και να εξοικονομηθούν χρήματα.



Στόχος μου είναι όχι μόνο να μειώσω το clawback, αλλά να το κάνω και πιο δίκαιο είπε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο 30ό ετήσιο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.



Νωρίτερα, ο 'Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφέρει στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως είναι υπερήφανος, καθώς στη δική του πρώτη θητεία στο υπουργείο Υγείας , είχε καθιερωθεί το clawback , «ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, το οποίο», όπως είπε, «θα υπάρχει όσο ανατέλλει ο ήλιος»,.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ