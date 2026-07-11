Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
2026-07-11 11:35:08
Η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού σταθμού στον κόσμο σε μόλις 38 μήνες, χρησιμοποιώντας ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό και προηγμένη τεχνολογία μηχανικής.Ο νέος συγκοινωνιακός σταθμός, που ονομάζεται Ανατολικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Τσονγκκίνγκ, καλύπτει μια έκταση 1,22 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων - περίπου ισοδύναμη με 170 γήπεδα ποδοσφαίρου - καθιστώντας τον sidirodromikanea
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