2026-07-11 11:35:08
Φωτογραφία για Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού σταθμού στον κόσμο σε μόλις 38 μήνες, χρησιμοποιώντας ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό και προηγμένη τεχνολογία μηχανικής.Ο νέος συγκοινωνιακός σταθμός, που ονομάζεται Ανατολικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Τσονγκκίνγκ, καλύπτει μια έκταση 1,22 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων - περίπου ισοδύναμη με 170 γήπεδα ποδοσφαίρου - καθιστώντας τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στο ΕΚΠΑ το 2ο Διεθνές Workshop CMS Higgs-charm για την έρευνα του σωματιδίου Higgs
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο ΕΚΠΑ το 2ο Διεθνές Workshop CMS Higgs-charm για την έρευνα του σωματιδίου Higgs
OPEN: Νέα late night πρόταση για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
OPEN: Νέα late night πρόταση για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε σήμερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον ουρανό
Δείτε σήμερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον ουρανό
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Δείτε σήμερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον ουρανό
Δείτε σήμερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον ουρανό
Ινδία: Το μακρύτερο τρένο υδρογόνου στον κόσμο έφτασε τα 120 χλμ./ώρα.
Ινδία: Το μακρύτερο τρένο υδρογόνου στον κόσμο έφτασε τα 120 χλμ./ώρα.
Λονδίνο: Πυρκαγιά στον σταθμό East Croydon προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις.
Λονδίνο: Πυρκαγιά στον σταθμό East Croydon προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άδ. Γεωργιάδης: Ναι στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά με σύστημα που έχει κανόνες και είναι δίκαιο
Άδ. Γεωργιάδης: Ναι στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά με σύστημα που έχει κανόνες και είναι δίκαιο
Το E = mc² του Einstein είναι μόνο η μισή εξίσωση
Το E = mc² του Einstein είναι μόνο η μισή εξίσωση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/7/2026)
Σε προχωρημένες συζητήσεις η Φαίη Σκορδά με τον ΑΝΤ1 χωρίς συμφωνία... - Όλο το ρεπορτάζ
Σε προχωρημένες συζητήσεις η Φαίη Σκορδά με τον ΑΝΤ1 χωρίς συμφωνία... - Όλο το ρεπορτάζ
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία
Το πρώτο Αστροχωριό γεννιέται στη Μεσσηνία