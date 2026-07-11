2026-07-11 10:29:18
Φωτογραφία για Σε προχωρημένες συζητήσεις η Φαίη Σκορδά με τον ΑΝΤ1 χωρίς συμφωνία... - Όλο το ρεπορτάζ

 



Σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων φαίνεται πως βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και τον ΑΝΤ1, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκονται δύο διαφορετικά πρότζεκτ. Το πρώτο αφορά μια νέα μεσημεριανή εκπομπή που θα προβάλλεται στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ το δεύτερο είναι η παρουσίαση του δημοφιλούς show «Dancing with the Stars», το οποίο βρίσκεται στον σχεδιασμό του σταθμού.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία ή υπογραφή συμβολαίου. Οι επαφές συνεχίζονται και όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την έκβασή τους.

Υπενθυμίζεται ότι στον σχεδιασμό του ΑΝΤ1 για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται η δημιουργία ενημερωτικής εκπομπής, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση της Φαίης Σκορδά σε διαφορετική ζώνη του προγράμματος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με επιτυχία.



Πηγή: tvnea.com
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