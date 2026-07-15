2026-07-15 06:52:25
Φωτογραφία για Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ και ο Επίτροπος της ΕΕ Τζιτζικώστας, θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συνοριακών ελέγχων μέσω του EES.
Η Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ μίλησε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό σχετικά με την παροχή υποστήριξης στους παραθεριστές μέσω των ενισχυμένων ελέγχων ασφαλείας της ΕΕ κατά την επερχόμενη περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.Ο Υπουργός Μεταφορών συζήτησε το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ (ΣΕΕ) με τον Επίτροπο της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα κατά τη διάρκεια sidirodromikanea
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