2026-07-14 16:46:32

Εικόνα: ESAΗ Κίνα διερευνά ένα σχέδιο για τη μεταφορά του «εγκέφαλου» του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας στο διάστημα. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιεί δορυφόρους χαμηλής τροχιάς της Γης και το σύστημα πλοήγησης BeiDou για τον έλεγχο των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας από την τροχιά αντί να βασίζεται σε υλικό επί της γραμμής.Γιατί να μετακινήσουμε τον έλεγχο τρένων στο διάστημα;Η τρέχουσα sidirodromikanea

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