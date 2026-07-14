ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΠΦΣ έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΠΦΣ: Λειτουργία & Επενδύσεις»,

που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00-18:30.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ολοκληρωμένη ενημέρωση για το νέο ΤΕΑ του κλάδου μας, που λειτουργεί μέσα σε θεσμικό πλαίσιο, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται σε επαγγελματική διαχείριση, διαφάνεια και λογοδοσία.

Αξίζει να το γνωρίσεις!!







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