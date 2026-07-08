Ο διάδρομος μεταφορών που συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα επεκταθεί μέχρι την Ουκρανία.
2026-07-08 09:22:50
Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναπτύσσουν από κοινού έναν νέο πολυτροπικό διάδρομο μεταφορών που θα συνδέει λιμάνια του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας με τον Δούναβη μέσω ενός δικτύου δρόμων, σιδηροδρόμων και θαλάσσιων λιμένων. Το έργο θα ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ και αναμένεται να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα των μεταφορών της περιοχής. Ο sidirodromikanea
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