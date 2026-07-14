2026-07-14 19:46:16
Φωτογραφία για «Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια – Δείτε το πρώτο trailer!



Το trailer του δεύτερου κύκλου της αστυνομικής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό» μόλις κυκλοφόρησε και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!



Σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Νίκου Μήτσα, η πιο σουρεαλιστική whodunnit κωμωδία του Alpha, επιστρέφει με έντονο σασπένς και άφθονες δόσεις γέλιου!



Εκεί που οι αγαπημένες μας μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους! Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο

. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη! Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές!



Δείτε το trailer: 







Πηγή: tvnea.com
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