2026-07-06 17:53:57

Νέα τρένα στην Ελλάδα μετά από δύο δεκαετίες - Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός Blues IntercityΟυσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου σηματοδοτεί η άφιξη δύο συρμών Intercity, Blues IC, που έρχονται στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train.Ο πρώτος συρμός έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη χθες, Κυριακή 5 Ιουλίου, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού sidirodromikanea

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