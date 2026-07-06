2026-07-06 17:53:57
Φωτογραφία για Γιώργος Κώτσηρας: Η άφιξη των νέων τρένων μέρος του ευρύτερου προγράμματός μας για εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Νέα τρένα στην Ελλάδα μετά από δύο δεκαετίες - Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός Blues IntercityΟυσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου σηματοδοτεί η άφιξη δύο συρμών Intercity, Blues IC, που έρχονται στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train.Ο πρώτος συρμός έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη χθες, Κυριακή 5 Ιουλίου, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού sidirodromikanea
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Γιώργος Κώτσηρας: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα.
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