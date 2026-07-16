2026-07-16 07:47:46
Με πάρα πολύ κόσμο η συγκέντρωση, χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου που γέμισε ασφυκτικά το Ανοιχτό Θέατρο στο Λιμάνι του Μεσολογγίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης και έστειλε ισχυρό πολιτικό μήνυμα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, αυτοδιοικητικών, πολιτικών στελεχών και πλήθους πολιτών .....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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