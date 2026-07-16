2026-07-16 07:47:46
Φωτογραφία για Μεγαλειώδης συγκέντρωση του Θανάση Μαυρομμάτη στο Μεσολογγι (βιντεο -φωτο)



Με πάρα πολύ κόσμο η  συγκέντρωση, χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου  που γέμισε ασφυκτικά το Ανοιχτό Θέατρο στο Λιμάνι του Μεσολογγίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης  και έστειλε ισχυρό πολιτικό μήνυμα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, αυτοδιοικητικών, πολιτικών στελεχών και πλήθους πολιτών .....Διαβάστε Περισσότερα... Μεγαλειώδης συγκέντρωση του Θανάση Μαυρομμάτη στο Μεσολογγι (βιντεο -φωτο) - Φωτογραφία 2 ximeronews
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