2026-07-15 18:18:50
Φωτογραφία για Οι κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σελίδα του Alpha

 



Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται και ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Το πρώτο teaser, «ντυμένο» με την ατμοσφαιρική μουσική του Νίκου Τερζή, συστήνει στο κοινό τη νέα φιλόδοξη παραγωγή, που αναμένεται να ξεχωρίσει στη μυθοπλασία της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.

Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ και φέρνει μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική και μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

«Οι κόρες της Αρετής»

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.



Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.

«Οι κόρες της Αρετής». Έρχεται στον Alpha!

Μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου;





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρένο βρέθηκε στο επίκεντρο του πύρινου μετώπου στον Καναδά. Συγκλονιστικό βίντεο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο βρέθηκε στο επίκεντρο του πύρινου μετώπου στον Καναδά. Συγκλονιστικό βίντεο!
Ρωγμές σε πάνω από 200 σπίτια στην Κυψέλη – Φόβος για καθιζήσεις λόγω των έργων για το Μετρό.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρωγμές σε πάνω από 200 σπίτια στην Κυψέλη – Φόβος για καθιζήσεις λόγω των έργων για το Μετρό.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια – Δείτε το πρώτο trailer!
«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια – Δείτε το πρώτο trailer!
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Μια γυναίκα» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα παραγωγή του Alpha
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Μια γυναίκα» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα παραγωγή του Alpha
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA
Για σένα: Αυτό ειναι και επίσημα το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας σειράς του ALPHA
Για σένα: Αυτό ειναι και επίσημα το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της νέας σειράς του ALPHA
Heridas: Διαβάστε τα πρώτα 5 επεισόδια
Heridas: Διαβάστε τα πρώτα 5 επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δίκη Τεμπών: Στελέχη του ΟΣΕ αρνούνται τις κατηγορίες και επιμένουν στην αναβολή.
Δίκη Τεμπών: Στελέχη του ΟΣΕ αρνούνται τις κατηγορίες και επιμένουν στην αναβολή.
Ζέτα Μακρυπούλια: Πολύ κοντά στην επιστροφή της στη μυθοπλασία – Οι συζητήσεις για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Ζέτα Μακρυπούλια: Πολύ κοντά στην επιστροφή της στη μυθοπλασία – Οι συζητήσεις για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ - Δείτε φωτογραφίες...
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ - Δείτε φωτογραφίες...
Εκτός ΑΝΤ1 η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ολοκληρώνεται η συνεργασία της με το κανάλι
Εκτός ΑΝΤ1 η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ολοκληρώνεται η συνεργασία της με το κανάλι
Δέσποινα Βανδή: Επιστροφή στο «The Voice»; Τα δύο σενάρια για τον ρόλο της
Δέσποινα Βανδή: Επιστροφή στο «The Voice»; Τα δύο σενάρια για τον ρόλο της