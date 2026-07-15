Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας από τις τηλεοπτικές σειρές, η Ζέτα Μακρυπούλια φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μυθοπλασία, με τις πληροφορίες να τη θέλουν ένα βήμα πριν από μια νέα συνεργασία με τον ΑΝΤ1.Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, συνεχίζοντας με επιτυχία το «Rouk Zouk», παρουσιάζοντας παράλληλα το «Moments», ενώ αυτό το διάστημα βρίσκεται και στις τελευταίες πρόβες για την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την οποία θα εμφανιστεί στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι ήρθε η στιγμή να επιστρέψει και στην υποκριτική, έναν χώρο από τον οποίο απουσιάζει τηλεοπτικά εδώ και περίπου μία δεκαετία.Η τελευταία της συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά ήταν το 2015, στη μαύρη κωμωδία «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα» του ΑΝΤ1. Στο διάστημα που ακολούθησε δέχθηκε προτάσεις για σημαντικές παραγωγές, χωρίς όμως να προχωρήσουν, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να ενταχθεί σε αυτές.Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλέξη Μίχα, η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ΑΝΤ1 και την J.K. Productions για να συμμετάσχει στη νέα δραματική σειρά «Ντέρτι». Πρόκειται για μια παραγωγή εποχής, η οποία διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του '80, με βασικό σκηνικό ένα ιστορικό νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια προορίζεται για έναν ιδιαίτερο ρόλο, ο οποίος θα εμφανιστεί στην εξέλιξη της ιστορίας και θα επηρεάσει καθοριστικά την πλοκή.Αν οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, η συμμετοχή της θα σηματοδοτήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μυθοπλασία, αλλά και τη συνέχιση της στενής συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1. Την ίδια ώρα, ο σταθμός σχεδιάζει ήδη την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με το «Rouk Zouk» να παραμένει στο πρόγραμμά του και το «Moments» να ετοιμάζεται επίσης για νέο κύκλο επεισοδίων.Πηγή: tvnea.com