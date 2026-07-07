2026-07-07 20:01:11
Φωτογραφία για Το STUDIO με Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλος έβγαλε τρέιλερ στον ΣΚΑΪ
Μετά την οριστικοποίηση της συνεργασίας τους με τον ΣΚΑΪ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο από τη νέα σεζόν.

Οι δύο παρουσιαστές αναλαμβάνουν μια ολοκαίνουργια καθημερινή εκπομπή, η οποία θα δώσει έμφαση στην ενημέρωση, τις ανθρώπινες ιστορίες, τις συνεντεύξεις και τη θετική διάθεση. Το νέο μαγκαζίνο φιλοδοξεί να συνδυάσει την επικαιρότητα με τη ψυχαγωγία, προτείνοντας ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιεχόμενο για τους τηλεθεατές.

Μάλιστα, ο ΣΚΑΪ ξεκίνησε ήδη την προβολή του πρώτου επίσημου τρέιλερ της εκπομπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα της και δίνοντας την πρώτη γεύση από τη νέα τηλεοπτική πρόταση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμά του την προσεχή σεζόν.

H νέα εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου, εντασσόμενη στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ.

 

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θύμιος Δημητρόπουλος: Η διαμόρφωση τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ και η πραγματικότητα της αγοράς στην Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θύμιος Δημητρόπουλος: Η διαμόρφωση τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ και η πραγματικότητα της αγοράς στην Ελλάδα
Πότε θα παίζει το America’s Got Talent ; Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πότε θα παίζει το America’s Got Talent ; Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Extreme Makeover Home Edition: Δείτε το τρέιλερ για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Extreme Makeover Home Edition: Δείτε το τρέιλερ για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.
ΣΚΑΪ: Η επίσημη θέση του καναλιού για τον Κώστα Τσουρό
ΣΚΑΪ: Η επίσημη θέση του καναλιού για τον Κώστα Τσουρό
Κρίνο & Αγκάθι: Δείτε το νέο τρέιλερ και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του
Κρίνο & Αγκάθι: Δείτε το νέο τρέιλερ και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του
«Νόμοι της καρδιάς»: Αυτή είναι η νέα τούρκικη σειρά του ΣΚΑΪ - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
«Νόμοι της καρδιάς»: Αυτή είναι η νέα τούρκικη σειρά του ΣΚΑΪ - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ινδία: Το μακρύτερο τρένο υδρογόνου στον κόσμο έφτασε τα 120 χλμ./ώρα.
Ινδία: Το μακρύτερο τρένο υδρογόνου στον κόσμο έφτασε τα 120 χλμ./ώρα.
Πεπόνι: είκοσι και ένας λόγοι για να μην το ξεχνάμε
Πεπόνι: είκοσι και ένας λόγοι για να μην το ξεχνάμε
Λονδίνο: Πυρκαγιά στον σταθμό East Croydon προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις.
Λονδίνο: Πυρκαγιά στον σταθμό East Croydon προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις.
Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών.
Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών.
Extreme Makeover Home Edition: Δείτε το τρέιλερ για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Extreme Makeover Home Edition: Δείτε το τρέιλερ για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1