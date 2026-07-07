2026-07-07 20:01:11

Μετά την οριστικοποίηση της συνεργασίας τους με τον ΣΚΑΪ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο από τη νέα σεζόν.



Οι δύο παρουσιαστές αναλαμβάνουν μια ολοκαίνουργια καθημερινή εκπομπή, η οποία θα δώσει έμφαση στην ενημέρωση, τις ανθρώπινες ιστορίες, τις συνεντεύξεις και τη θετική διάθεση. Το νέο μαγκαζίνο φιλοδοξεί να συνδυάσει την επικαιρότητα με τη ψυχαγωγία, προτείνοντας ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιεχόμενο για τους τηλεθεατές.



Μάλιστα, ο ΣΚΑΪ ξεκίνησε ήδη την προβολή του πρώτου επίσημου τρέιλερ της εκπομπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα της και δίνοντας την πρώτη γεύση από τη νέα τηλεοπτική πρόταση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμά του την προσεχή σεζόν.



H νέα εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου, εντασσόμενη στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ.







Πηγή: tvnea.com



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