2026-07-15 23:06:06
Φωτογραφία για Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε – Θλίψη για τον πρώην παίκτη του «Bar»



Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA το 2002, όπου ξεχώρισε για την προσωπικότητά του και απέκτησε πολλούς φίλους και θαυμαστές. Πριν από την τηλεοπτική του πορεία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντως Κουτροπούλου) και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του, στους φίλους του και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεοπτική και μουσική του διαδρομή.



Πηγή: tvnea.com
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