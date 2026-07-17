Το εμβληματικό τηλεοπτικό παιχνίδι Wipeout επιστρέφει με τις σεζόν 8 & 9, συνεχίζοντας τη διεθνή του πορεία ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κωμικά παιχνίδια δράσης της παγκόσμιας τηλεόρασης.Έκανε πρεμιέρα στο ABC (2008–2014), όπου καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες ψυχαγωγικές εκπομπές της εποχής του. Στη συνέχεια επέστρεψε με νέα εκδοχή στο TBS (2021–2022), (αυτή που θα δούμε στον Alpha), με ανανεωμένη παραγωγή, σύγχρονη αισθητική και νέα γενιά παρουσιαστών, αποδεικνύοντας ότι οι θεαματικές τούμπες δεν χάνουν ποτέ την αξία τους!!!Σε κάθε επεισόδιο, 24 διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών και φυσικών ικανοτήτων δοκιμάζονται σε ακραίες αλλά χιουμοριστικές πίστες εμποδίων, με στόχο να φτάσουν στον τελικό γύρο και να αναδειχθούν νικητές του παιχνιδιού, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο. Οι πτώσεις, οι αποτυχίες και οι απρόβλεπτες στιγμές αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητας του προγράμματος.Οι πίστες περιλαμβάνουν εμβληματικά εμπόδια όπως «Μεγάλες Μπάλες» και «Μέγας Σαρωτής», κινούμενες πλατφόρμες, γρήγορους διαδρόμους και δοκιμασίες ισορροπίας πάνω από νερό και λάσπη. Ο τελικός γύρος αποτελεί την πιο απαιτητική δοκιμασία, με ταχύτερο ρυθμό, πιο σύνθετα εμπόδια και ακόμη περισσότερες θεαματικές πτώσεις.Το πρόγραμμα παρουσιάζουν οι John Cena, Nicole Byer και Camille Kostek.Το Wipeout USA έχει σημειώσει υψηλές τηλεθεάσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση στο κανάλι προβολής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και εμπορική δυναμική του παιχνιδιού.ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22:15 στον ALPHA με διπλό επεισόδιο.Πηγή: tvnea.com