2026-07-18 12:31:55
Φωτογραφία για Ζήνα Κουτσελίνη: Γυρίστηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας πρωινής εκπομπής στο Star Πρώτος Καφές
 

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται η Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ της καθημερινής  εκπομπής  "Πρώτος Καφές" που θα παρουσιάζει μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε για λίγες ώρες από την Πάρο στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στα γυρίσματα, τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη νέα της τηλεοπτική πρόταση.

Στο πλευρό της βρέθηκαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Λιλή Πυράκη και ο Χρήστος Μοίρας, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας της εκπομπής, ενώ στο τρέιλερ συμμετείχε και η Μελίνα Καππή, μία από τις νέες προσθήκες στο δυναμικό της εκπομπής.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τα παρασκήνια, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη νέα αρχή που ετοιμάζει.

«Σήμερα γυρίσαμε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν! Σκέφτομαι αυτά που έρχονται… και νιώθω πως μόνο οι παρέες γράφουν ιστορία! Ως παρέα λοιπόν υποσχόμαστε να σας κρατάμε συντροφιά με σεβασμό… και τα πρωινά σας! Περισσότερα σε λίγο καιρό στις οθόνες σας, πάντα στο Star».

Με το νέο της ξεκίνημα, η Ζήνα Κουτσελίνη ετοιμάζεται να ανοίξει ένα διαφορετικό τηλεοπτικό κεφάλαιο στη ζώνη της πρωινής ψυχαγωγίας, με το Star να ποντάρει στη δυνατή ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη νέα σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
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