2026-07-24 06:55:40
Φωτογραφία για Χατζηδάκης για νέο σιδηροδρομικό δίκτυο: Ταχύτερες διαδρομές και νέα τρένα έως το τέλος του 2026.
Για ευρωπαϊκές συνθήκες έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυοΣημαντικές αλλαγές στο σιδηρόδρομο δίκτυο της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στο σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και στον στόλο των τρένων. Όπως ανέφερε, sidirodromikanea
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