2026-07-23 16:02:08

Έγινε η αρχή για τη νέα πεζογέφυρα Επταλόφου: από το πρωί, γερανοφόρο όχημα ξεκίνησε τη διαδικασία ανύψωσης και τοποθέτησης του πρώτου τμήματος της γέφυρας.Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό σημείο, λόγω των κολώνων και των καλωδίων ηλεκτροκίνησης, ο χειριστής του γερανοφόρου κατάφερε με μεγάλη επιδεξιότητα να ανυψώσει και να τοποθετήσει το τμήμα στη βάση των υπερυψωμένων τσιμεντένιων βάθρων.Τις sidirodromikanea

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