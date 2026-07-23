2026-07-23 16:02:08
Έγινε η αρχή για τη νέα πεζογέφυρα Επταλόφου: από το πρωί, γερανοφόρο όχημα ξεκίνησε τη διαδικασία ανύψωσης και τοποθέτησης του πρώτου τμήματος της γέφυρας.Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό σημείο, λόγω των κολώνων και των καλωδίων ηλεκτροκίνησης, ο χειριστής του γερανοφόρου κατάφερε με μεγάλη επιδεξιότητα να ανυψώσει και να τοποθετήσει το τμήμα στη βάση των υπερυψωμένων τσιμεντένιων βάθρων.Τις sidirodromikanea
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