Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας εκδόθηκε Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος για οικειοθελή μείωση της τιμής συγκεκριμένων συσκευασιών του φαρμάκου TORVACHOL PLUS.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά στοχευμένη μεταβολή τιμών, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της εταιρείας MEDOCHEMIE HELLAS Α.Ε., και δεν αποτελεί γενική ανατιμολόγηση φαρμάκων.

Με το Συμπληρωματικό Δελτίο καθορίζονται οι νέες ανώτατες τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα.

Ποια προϊόντα αφορά

Η οικειοθελής μείωση τιμής αφορά τις ακόλουθες συσκευασίες των 30 δισκίων:

farmakopoioi

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