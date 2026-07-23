2026-07-23 18:22:12

Τα είπε όλα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός στην Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής.Ο Χρήστος Παληός αποκάλυψε ότι τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας αποκάλυψε ότι το σύστημα ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί.«Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS», τον sidirodromikanea

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