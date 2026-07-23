2026-07-23 18:22:12
Φωτογραφία για Παληός στη Βουλή: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας.
Τα είπε όλα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός στην Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής.Ο Χρήστος Παληός αποκάλυψε ότι τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας αποκάλυψε ότι το σύστημα ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί.«Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS», τον sidirodromikanea
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Χρήστος Σταικούρας :«Σε εξέλιξη σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή του Δομοκού αποκατάστασης Daniel 188 εκατ. ευρώ.
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Χρήστος Σταικούρας :«Σε εξέλιξη σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή του Δομοκού αποκατάστασης Daniel 188 εκατ. ευρώ.
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