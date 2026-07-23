2026-07-23 15:01:56

Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια των σιδηροδρομικών η είδηση του θανάτου του σιδηροδρομικού Γιώργου Τουρασή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετων.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φοίνικα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα Κοιμητήρια Καλαμαριάς.Ο εκλιπών υπήρξε εξαίρετος άνθρωπος, αγαπητός σε όλους τους sidirodromikanea

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