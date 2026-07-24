Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετάβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μη μισθωτών στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, γεγονός που προκάλεσε μικρή καθυστέρηση στην ανάρτηση των ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2026.

Από το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026, το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον έχει αρχίσει να ανοίγει και να γίνεται διαθέσιμο στους ασφαλισμένους.

Προσοχή:Η ενεργοποίηση του νέου περιβάλλοντος πραγματοποιείται σταδιακά και όχι ταυτόχρονα για όλους τους ασφαλισμένους. Επομένως, όσοι συνάδελφοι δεν μπορούν ακόμη να εισέλθουν ή συναντούν μπερδεμένες ανακατευθύνσεις, μπορούν να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ,

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