Αυτό είναι πράγματι ένα τεράστιο βήμα για τη φυσική και τη μηχανική των υπολογιστών! Η αποθήκευση πληροφορίας σε επίπεδο ενός και μόνο ηλεκτρονίου σε θερμοκρασία δωματίου αποτελούσε για χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» των νανοτεχνολογιών.

Μέχρι τώρα, τέτοιου είδους κβαντικά φαινόμενα απαιτούσαν ακραίες συνθήκες ψύξης (κοντά στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή στους -273°C) για να παραμείνουν σταθερά, καθιστώντας τα πρακτικά αδύνατα για καθημερινή χρήση σε smartphone ή servers.

Γιατί αυτή η ανακάλυψη αλλάζει τα δεδομένα;

Το τέλος των φυσικών ορίων του πυριτίου: Οι παραδοσιακές μνήμες Flash που έχουμε στα τηλέφωνά μας χρειάζονται χιλιάδες ηλεκτρόνια παγιδευμένα σε μια "πύλη" για να καταγράψουν ένα και μόνο 1 ή 0. Καθώς τα τσιπ μικραίνουν, τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να «δραπετεύουν» (κβαντική σήραγγα), καταστρέφοντας τα δεδομένα. Η προσέγγιση του Fudan ξεπερνά αυτό το εμπόδιο.

Ενεργειακή κατανάλωση σχεδόν στο μηδέν: Όταν χρειάζεται να μετακινήσεις μόνο ένα ηλεκτρόνιο αντί για χιλιάδες για να γράψεις ένα bit πληροφορίας, η ενέργεια που καταναλώνει η μνήμη μειώνεται δραματικά.

Η τέλεια μνήμη για το AI: Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν τεράστιο bandwidth (ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων) και μνήμη που δεν «κουράζεται». Η νέα αυτή αρχιτεκτονική υπόσχεται σχεδόν άπειρους κύκλους εγγραφής/διαγραφής χωρίς φθορά του υλικού.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα: Η μετάβαση από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή. Το να ελέγξεις ένα ηλεκτρόνιο σε ένα πειραματικό τσιπ είναι άθλος· το να το κάνεις σε δισεκατομμύρια τρανζίστορ ταυτόχρονα, με χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη βιομηχανία των ημιαγωγών.

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