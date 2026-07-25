Η είδηση αυτή βασίζεται στα πρόσφατα στοιχεία της Check Point Research (CPR) για τον Ιούνιο του 2026. Μετά από μια μικρή ύφεση την άνοιξη, οι κυβερνοεπιθέσεις σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο παγκοσμίως, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τους κλάδους της αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πλέον κατά μέσο όρο 2.270 επιθέσεις την εβδομάδα.

Οι Κλάδοι στο «Στόχαστρο»

Η δραστηριότητα των χάκερ συγκεντρώνεται δυσανάλογα σε τρεις βασικούς τομείς:

Εκπαίδευση (Νο 1 Στόχος): Καταγράφει 4.816 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα (+16% σε ετήσια βάση). Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια αποτελούν εύκολο στόχο λόγω των ανοιχτών δικτύων τους (open campuses), της συνεχούς εναλλαγής συσκευών από φοιτητές/καθηγητές και των περιορισμένων προϋπολογισμών για ψηφιακή ασφάλεια.

Δημόσιος Τομέας / Κυβέρνηση: Ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 2.836 επιθέσεις την εβδομάδα.

Τηλεπικοινωνίες: Στην τρίτη θέση με 2.835 επιθέσεις εβδομαδιαίως (+13%).

Πού οφείλεται η ραγδαία άνοδος;

Έκρηξη του Ransomware: Οι επιθέσεις με λυτρισμικό (ransomware) αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με πέρυσι. Η νέα ψηφιακή συμμορία με το όνομα "The Gentlemen" κυριάρχησε τον Ιούνιο, ευθυνόμενη για το 17% των επιθέσεων αυτών, εκμεταλλευόμενη το μοντέλο Ransomware-as-a-Service (RaaS).

Διαρροές μέσω Generative AI (GenAI): Η καθημερινή χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τους υπαλλήλους κρύβει παγίδες. Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στις 26 εντολές (prompts) που δίνονται σε AI εργαλεία εντός εταιρικών δικτύων ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων (όπως προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή κώδικα υποδομών).

Η γεωγραφική εικόνα: Η Λατινική Αμερική παραμένει η περιοχή με τη μεγαλύτερη ένταση επιθέσεων (3.501 ανά εβδομάδα), όμως η Ευρώπη κατέγραψε τη σημαντικότερη ετήσια αύξηση, φτάνοντας το +22%.

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